Москва, 16 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Бывший главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич намерен продолжить работу в России. Об этом 16 июля сообщает «Матч ТВ».

Кирилл Венедиктов Сергей Игнашевич

«Прямо сейчас ФНЛ и РПЛ я прекрасно знаю, поэтому на сегодняшний момент хочется проявить себя здесь, в своей стране. Думаю, такая возможность будет», — сказал Игнашевич.

Он добавил, что есть возможность уехать в другой чемпионат, но там придётся столкнуться с другим менталитетом, разбираться с потенциалом команд. Кроме того, нужно будет время на адаптацию.

Напомним, в марте Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо».

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