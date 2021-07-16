Улан-Удэ, 16 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Врачи больницы скорой медицинской помощи в Улан-Удэ от COVID-19 спасли 71-летнего пациента с 90% поражением лёгких. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе медицинского учреждения, он покидает госпиталь «своих ногах» сегодня, 16 июля.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционном госпитале

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«Это некий «знаковый» момент для больницы, ведь Николай Ефимович попал сюда 8 июня, когда ковидный стационар только начинал работу, а сейчас его уже постепенно сворачивают», — отметили в больнице.

Пациент во время лечения был подключён к аппарату ИВЛ. Для скорейшей стабилизации состояния было принято решение поставить трахеостомическую трубку, которую вставляют в надрез в шее.

По словам анестезиолога-реаниматолога Жаргала Эшеева, это положительно сказывается на эмоциональном состоянии больных, поскольку традиционная методика исключает возможность питаться самостоятельно обычной едой. К тому же пациент становится малоподвижным, что дополнительно его угнетает и он перестаёт верить в хороший исход.

«Принятое решение сыграло свою роль, и после двух недель реанимации Николая Ефимовича смогли перевести в отделение для оказания медпомощи взрослым с COVID-19 №7 (урология). Где под чутким вниманием лечащего врача Батора Доржиева его привели к отрицательному анализу на ковид и выписке», — добавили в учреждении.