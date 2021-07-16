Лондон, 16 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Aston Martin представил модель DBS GT Zagato из ограниченной серии. Видеоролик с машиной размещён на YouTube-канале Miller Motorcars.

Miller motorscars Aston Martin DBS GT Zagato

Тираж модели составляет 19 экземпляров. Желающим приобрести редкое авто придётся купить вместе с ней модель GT Zagato Continuation, которая тоже выпущена в количестве 19 экземпляров — такое условие компании.

DBS GT Zagato оснащена решёткой радиатора из 108 ромбовидных кусков. Окрашена машина в цвет Satin Grey, а украшают модель кованые значки из углеволокна.

Собрана новинка на основе модели DBS Superleggera. В качестве силового агрегата у автомобиля турбированный мотор V8 рабочим объёмом 5,2л. Мощность силового агрегата составляет 760 л. с.

Напомним, в подразделении Dacia-Lada группы Renault сменился директор по дизайну. Им стал бывший дизайнер Aston Martin Майлз Нюрнбергер.

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