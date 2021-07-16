Вашингтон, 16 июля 2021, 13:28 — REGNUM Законодатели-республиканцы выразили значительную озабоченность в связи с тем, что администрация Джо Байдена признала договоренность с компанией Facebook по цензурированию «проблемой» информации о коронавирусе на платформе этой соцсети, сообщает New York Post.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила репортерам, что Управление главного хирурга Белого дома «расширило поиск и отслеживание дезинформации», и добавила, что «важно принимать более быстрые меры против вредоносных постов… и Facebook необходимо действовать быстрее, чтобы удалять вредоносные оскорбительные посты». К Псаки присоединился главный хирург доктор Вивек Мурти, который сказал, что администрация просила крупные технологические компании «последовательно принимать меры против распространителей дезинформации на своих платформах» и призывала новостные организации «активно отвечать на вопросы общественности без непреднамеренного предоставления платформы для дезинформации о вопросах здравоохранения, которая может нанести вред их аудитории».
Эти заявления вызвали бурю негодования среди давних критиков крупных технологических компаний, в частности сенатора-республиканца Джоша Хоули, который обвинил в Twitter Белый дом в «использовании Facebook для навязывания своего речевого кода о COVID-19».
Конгрессмен Томас Мэсси сослался на классический роман Джорджа Оруэлла «1984», обвинив Белый дом в «должностных преступлениях на уровне «министерства правды».
Сенатор-республиканец Том Коттон отметил иронию заявления администрации.
Член палаты представителей Кен Бак, который ранее обвинял Facebook в цензуре в основном консервативного контента на своей платформе, написал в Twitter, что «большое правительство вступает в сговор с крупными технологиями для цензуры информации».