Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Законодатели-республиканцы выразили значительную озабоченность в связи с тем, что администрация Джо Байдена признала договоренность с компанией Facebook по цензурированию «проблемой» информации о коронавирусе на платформе этой соцсети, сообщает New York Post.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила репортерам, что Управление главного хирурга Белого дома «расширило поиск и отслеживание дезинформации», и добавила, что «важно принимать более быстрые меры против вредоносных постов… и Facebook необходимо действовать быстрее, чтобы удалять вредоносные оскорбительные посты». К Псаки присоединился главный хирург доктор Вивек Мурти, который сказал, что администрация просила крупные технологические компании «последовательно принимать меры против распространителей дезинформации на своих платформах» и призывала новостные организации «активно отвечать на вопросы общественности без непреднамеренного предоставления платформы для дезинформации о вопросах здравоохранения, которая может нанести вред их аудитории».

Эти заявления вызвали бурю негодования среди давних критиков крупных технологических компаний, в частности сенатора-республиканца Джоша Хоули, который обвинил в Twitter Белый дом в «использовании Facebook для навязывания своего речевого кода о COVID-19».

«Социальные сети все чаще становятся просто инструментами федерального правительства и Белого дома Байдена», — отметил он.

«Я думаю, это действительно страшно, когда федеральное правительство Соединенных Штатов, Белый дом, составляют списки людей, организаций, чего угодно, а затем обращаются в частную компанию, которая, кстати, является монополистом, Facebook, и говорят «Вам нужна цензура. С этим нужно что-то делать. Вы должны сообщить этим пользователям, этим частным пользователям частной компании, что они могут или не могут говорить», — подчеркнул Хоули в эфире Fox News.

Конгрессмен Томас Мэсси сослался на классический роман Джорджа Оруэлла «1984», обвинив Белый дом в «должностных преступлениях на уровне «министерства правды».

«Это тактика контролируемых государством СМИ, которую мы справедливо осуждаем в условиях диктатуры», — написал он в Twitter. — Если у администрации есть что-то сказать, позвольте ей выразить это. Но когда правительство пытается задушить выступления, с которыми они не согласны, оно перешло черту».

Сенатор-республиканец Том Коттон отметил иронию заявления администрации.

«Белый дом хочет подвергнуть цензуре «дезинформацию» в Facebook, в то время как президент Байден утверждает, что законы об удостоверении личности избирателя хуже, чем законы Джима Кроу», — указал он на своей странице в Twitter, имея в виду законы о расовой сегрегации в некоторых штатах США в период 1890—1964 годов.

Член палаты представителей Кен Бак, который ранее обвинял Facebook в цензуре в основном консервативного контента на своей платформе, написал в Twitter, что «большое правительство вступает в сговор с крупными технологиями для цензуры информации».

«Мы должны разрушить монопольную власть крупных технологических компаний», — добавил он.