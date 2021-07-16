Южноуральск, Челябинская область, 16 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Челябинской области 43-летний гражданин задержан за убийство двоих человек. Об этом сообщает областное управление СКР.

Нож в крови

Преступление произошло утром 15 июля в Южноуральске. На почве распития алкоголя в одной из квартир у подозреваемого возник конфликт со знакомым. В ходе ссоры он нанёс человеку удары ножом и топором. А затем его внимание переключилось на двух женщин, ставших свидетельницами произошедшего. Одну из них он убил, а вторую спасли медики.

Сейчас следователи собирают по делу необходимые доказательства. Также они решают вопрос о предъявлении ему обвинения, а суд изберёт меру пресечения.