Ярославль, 16 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области обсудили развитие коневодства. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лошадь

Совещание с участием ярославских коневодов провёл заместителя председателя правительства Валерий Холодов. Пока что Ярославскую область сложно назвать центром коневодства. По информации Ярославльстата сегодня во всех категориях хозяйств содержится 353 лошади. Но всё поправимо.

«Коневодство в Ярославской области должно стать одной из визитных карточек региона», — заявил Валерий Холодов.

Власти готовы поддержать коневодов финансово.

«Сегодня в Ярославской области рассматривается возможность предоставления субсидий на содержание племенных лошадей в племенных организациях, а также на приобретение племенных лошадей для воспроизводства, — сообщает сайт правительства Ярославской области.

Валерий Холодов обратил внимание на такое направление как мясное коневодство. А вот зампредседателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас предложил не есть лошадей, а катать на них туристов. Не исключено и использование лошадей для пахоты в фермерских хозяйствах.

«Владельцы лошадей могут стать успешными получателями гранта в рамках программы «Агростартап». Такой формой поддержки могут воспользоваться личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. «Агростарпап» сегодня особо популярен у молодых фермеров, и в связи с этим Валерием Холодовым дано поручение рассмотреть возможность включения направления по развитию коневодства в одну из программ Российского Союза сельской молодежи», — сообщает сайт правительства Ярославской области.

Председатель Ярославского регионального отделения Российского Союза сельской молодежи Иван Демидов «взял на контроль проблему развития коневодства, в том числе в селах». Он предложил развивать такое направление как охоту на лошадях.

Ранее Валерий Холодов заявлял о развитии в Ярославской области рыбоводства, пчеловодства и кролиководства. К сожалению, информации о каких-либо значительных достижениях в этих сферах у ИА REGNUM пока нет. Но редакция продолжает следить за амбициозными планами ярославских сельхозчиновников.