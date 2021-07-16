В Ярославской области хотят развивать мясное коневодство и охоту на лошадях
Ярославль, 16 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области обсудили развитие коневодства. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства.
Совещание с участием ярославских коневодов провёл заместителя председателя правительства Валерий Холодов. Пока что Ярославскую область сложно назвать центром коневодства. По информации Ярославльстата сегодня во всех категориях хозяйств содержится 353 лошади. Но всё поправимо.
Власти готовы поддержать коневодов финансово.
Валерий Холодов обратил внимание на такое направление как мясное коневодство. А вот зампредседателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас предложил не есть лошадей, а катать на них туристов. Не исключено и использование лошадей для пахоты в фермерских хозяйствах.
Председатель Ярославского регионального отделения Российского Союза сельской молодежи Иван Демидов «взял на контроль проблему развития коневодства, в том числе в селах». Он предложил развивать такое направление как охоту на лошадях.
Ранее Валерий Холодов заявлял о развитии в Ярославской области рыбоводства, пчеловодства и кролиководства. К сожалению, информации о каких-либо значительных достижениях в этих сферах у ИА REGNUM пока нет. Но редакция продолжает следить за амбициозными планами ярославских сельхозчиновников.