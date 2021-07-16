Москва, 16 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. До 17 июля в Москве продлён оранжевый уровень погодной опасности, сообщает 16 июля сайт Гидрометцентра России.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и тропические ливни в умеренных широтах — все новости»

Причина — очень высокая температура воздуха. Период предупреждения действует до 1:00 17 июля.

Аналогичная ситуация с погодой и в Подмосковье, однако сроки предупреждения немного отличаются — оранжевый уровень действует до 18:00 16 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве аномальный зной начнёт уходить с понедельника. Температура воздуха должна вернуться к нормальным значениям — примерно на десять градусов прохладнее, чем сейчас.