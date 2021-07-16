Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. За минувшую неделю к медикам в Петербурге по поводу присасывания клещей обратились за помощью 258 человек, в том числе 44 ребенка. Большинство пострадавших были укушены клещами в соседних регионах. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Павел Редин ИА Красная Весна Клещ

Из числа обратившихся за неделю в черте города были укушены лишь 43 человека. Из них 14 пострадали в Курортном, семь в Выборгском, пять в Пушкинском, по три в Приморском и Красносельском районах. Еще по два случая зарегистрировано в Колпинском, Красногвардейском, Кировском, Калининском и Фрунзенском районах.

«С начала сезона 2021 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 19 случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у четырех детей до 17 лет. 78 случаев — ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), — прим ред.), в том числе десять случаев у детей до 17 лет. Все заболевшие не привиты против клещевого энцефалита. Укусы получены за пределами Санкт-Петербурга», — пояснили в управлении надзорного ведомства.

С 5 по 11 июля на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в Петербурге исследовано 410 клещей, положительных анализов — шесть; на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) исследовано 410 клещей, положительных — 67.