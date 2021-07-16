Москва, 16 июля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Модернизированный дрон «Волк-18», предназначенный для перехвата и уничтожения мини-беспилотников, будет впервые показан на авиакосмическом салоне МАКС-2021, который пройдёт в подмосковном Жуковском. Его представит концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе компании.

(сс) Powie Беспилотник

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Базовая версия «Волка-18» впервые была показана на военно-техническом форуме «Армия» в 2019 году. Испытания модернизированного варианта беспилотника-перехватчика, способного в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника, завершились зимой 2021 года.

«Из новинок в экспозицию включены: охотник за дронами «Волк-18», радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1, мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор «ДМРЛ-3», — уточнили в концерне.

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Кроме того, на авиасалоне компания представит радиолокационную станцию обзора лётного поля Х-диапазона «Алькор», широкозонную и аэродромную многопозиционную систему наблюдения, оборудование автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В).

Как сообщало ИА REGNUM, первый российский беспилотник с гибридной силовой установкой на авиасалоне МАКС-2021 обещает представить компания ZALA Aero (входит Ростех). Дрон предназначен для проведения авиамониторинга на протяженных маршрутах, это делает его незаменимым для использования в нефтегазовой сфере. Аппарат может находиться в воздухе более 12 часов, преодолевать расстояния свыше 1,2 тыс. км и вести авиационный мониторинг на удалении более 100 км.