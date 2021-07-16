Уфа, 16 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Новый метод пренатальной диагностики разработали генетики в Башкирии. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

(сс) Suhyeon Choi Беременная

«Ученые Республиканского медико-генетического центра — участника Евразийского НОЦ, внедрили новый высокотехнологичный метод — полногеномный хромосомный микроматричный анализ (ХМА) для пренатальной диагностики беременных, он позволяет исключить любые хромосомные нарушения плода», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что Башкирия является единственным регионом в России, где такое обследование по показаниям проводят беременным бесплатно за счет средств республиканского бюджета. Так, в текущем году планируется провести 650 таких обследований.

«Сам метод инвазивный. Для исследования подойдет любой материал, содержащий ДНК, — ворсина плаценты или жидкость внутри плодных оболочек. Учеными анализируются отдельные фрагменты генома с использованием специально подготовленной микроматрицы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что при применении данного метода одновременно исследуются свыше тысячи генов. Таким образом, у врачей появилась возможность исключить свыше 250 тяжелых генетических заболеваний.

«С помощью этого метода мы выявляем нарушения, которые стандартным цитогенетическим исследованием кариотипа выявить невозможно. Технология микроматричного анализа, лежащая в основе теста, позволяет добиться высокой точности при выявлении перестроек, не видимых в обычный микроскоп», — приводит пресс-служба слова директора Медико-генетического центра Илдара Минниахметова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в конце прошлого года Башкирия стала победителем конкурсного отбора и получила федеральную поддержку на развитие Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.