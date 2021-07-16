Севастополь, 16 июля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Отели и пансионаты Севастополя с 16 июля прекратили принимать постояльцев без сертификата о вакцинации от коронавируса либо справки о наличии антител в крови. Новые правила распространяются на гостей старше 18 лет.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

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Одновременно власти начинают проверки соблюдения гостиницами установленных правил. В случае выявления нарушений предпринимателям грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 300 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф может составить до миллиона рублей, а средство размещения закроют на срок до трёх месяцев.

«Рейды мы проводим ежедневно. При получении определённой информации, мы планируем проверить тот или иной объект — гостиницу или отель», — цитирует «Новый Севастополь» начальника управления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти департамента общественной безопасности Севастополя Валерия Николаенко.

«Закон обратной силы не имеет. И если человек разместился вчера по тестам ПЦР, он также будет продолжать проживание. С сегодняшнего дня тесты ПЦР уже не принимаются», — добавила начальник управления по туризму Лариса Остапенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма заявили о том, что пока не планируют вводить требование об обязательной вакцинации для гостей региона.