Киев, 16 июля 2021, 13:25 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сегодня, 16 июля, закрыл последнее пленарное заседание текущей сессии парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины

По регламенту предполагается ещё неделя работы с избирателями, после чего Рада уйдет на летние каникулы. Впрочем, уже известно, что на следующую неделю готовится как минимум одно внеочередное заседание парламента — на 20 июля.

Отметим, что ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключил, что работу парламента продлят на неделю для принятия в целом проекта закона об олигархах, но пока что никакой информации об этом нет.

Согласно графику работы Рады, следующая сессия начнется 7 сентября, а завершится 21 января 2022 года.