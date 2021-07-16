Киев, 16 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сегодня, 16 июля, закрыл последнее пленарное заседание текущей сессии парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Верховная Рада Украины

По регламенту предполагается ещё неделя работы с избирателями, после чего Рада уйдет на летние каникулы. Впрочем, уже известно, что на следующую неделю готовится как минимум одно внеочередное заседание парламента — на 20 июля.

Отметим, что ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключил, что работу парламента продлят на неделю для принятия в целом проекта закона об олигархах, но пока что никакой информации об этом нет.

Согласно графику работы Рады, следующая сессия начнется 7 сентября, а завершится 21 января 2022 года.