Москва, 16 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Российские граждане не вполне дисциплинированы в том, что касается соблюдения санитарных мер и вакцинации от коронавируса. Но мобилизационные возможности медицины позволяют не объявлять новый локдаун, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 июля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он отметил, что в условиях пандемии применять превентивные меры гораздо важнее. Это вакцинация, рекомендованные санитарные меры и обычные меры предосторожности, например, ношение масок.

«Согласитесь, что в этом плане наша общая дисциплинированность оставляет желать лучшего», — сказал Песков.

Вместе с тем, добавил представитель Кремля, российская система здравоохранения продемонстрировала большие мобилизационные способности. Благодаря этому проходить вторую волну пандемии удаётся, «не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун».

«Это всё происходит только потому, что мобилизационные возможности нашей медицины позволяют нам это делать», — констатировал Песков.

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