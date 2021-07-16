Рига, 16 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. После месяца аномально жаркой погоды в Латвии установится прохлада, температурные показатели вернутся к норме. Об этом сообщил rus.lsm.lv со ссылкой на прогнозы Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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Уже 17−18 июля температура начнет снижаться — по всей стране днем она впервые за несколько недель опустится ниже +30 градусов.

На следующей неделе (19 — 25 июля) температура воздуха ночью понизится до +9…+14 градусов, на побережье — до +16…+19 градусов.

Максимальная температура воздуха днем составит +20…+25 градусов, что соответствует средним показателям за этот период. Ожидается переменная облачность, возможны дожди и грозы.

До пятницы, 16 июля, в связи с жаркой погодой по всей стране действовало «красное» предупреждение, означающее наивысшую степень риска для здоровья людей.