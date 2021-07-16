Москва, , 13:20 — REGNUM Россия не будет исполнять требование ЕСПЧ о признании однополых браков, об этом говорится в заявлении Совета Думы.

«13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. Все члены Совета Государственной Думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В тексте заявления отмечается, что решение ЕСПЧ противоречит Конституции России и «является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории нашей страны».

В соответствии со статьей 79 Конституции, решения международных судов, противоречащие Основному закону, в России не имеют юридической силы, и не подлежат исполнению.