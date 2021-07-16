Чебоксары, 16 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Чувашии в одномандатных округах на выборах в Государственную думу выдвинулись девять кандидатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской Центральной избирательной комиссии.

Chuvash.izbirkom.ru Заседание ЦИК Чувашии

На выборах в нижнюю палату федерального собрания в Чувашии сформированы два одномандатных округа — Канашский (№ 37) и Чебоксарский (№ 38).

В Канашском округе будут биться за мандат действующий депутат Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), директор общества «Республика» Леонид Пронин («Единая Россия»), лидер чувашских коммунистов, депутат Госсовета Александр Андреев (КПРФ) и менеджер электроаппаратного завода Эдуард Романов («Родина»).

В Чебоксарском округе в настоящее время выдвинулись пятеро кандидатов. Это действующий депутат Госдумы Игорь Моляков («Справедливая Россия»), вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева («Единая Россия»), секретарь комитета новочебоксарского отделения КПРФ Владислав Цапин, директор общества «Земельный вопрос» Сергей Павлов («Родина»), а также замруководителя отдела московской компании Желдорпроект» Елена Евгеньева (самовыдвижение).

Выдвижение кандидатов продолжается. Зарегистрированных кандидатов пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, для регистрации на выборах в Госдуму самовыдвиженцы в Чувашии должны собрать 14,5 тыс. подписей. Голосование в этом году будет проходить три дня, 17, 18 и 19 июня.