Красногорск, 16 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Вблизи деревни Глухово в подмосковном Красногорске планируется построить новый детский сад. Об этом 16 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Yarregion.ru Детский сад

Учреждение будет рассчитано на 320 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется к 2022 году.

«Строительство детсада осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджетов Московской области и городского округа», — отмечено в сообщении.