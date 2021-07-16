Новосибирск, 16 июля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области в рамках пилотного проекта внедрят социальные сертификаты для бомжей. Проект предусматривает оказание социальных услуг в полустационарной форме, а также организацию сопровождения при содействии занятости инвалидов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Ранее регион вошёл в число пилотных по апробации новых инструментов повышения эффективности и качества оказания госуслуг в социальной сфере. Основные мероприятия стартуют в 2022 году.

Получившие социальные сертификаты жители смогут выбирать организацию-исполнителя услуг.

«Наряду с государственными организациями в проекте примут участие и негосударственные структуры. В качестве целевого индикатора рассматривается удовлетворенность жителей региона полученными социальными услугами вне зависимости от места и способа их получения», — отметили в правительстве.