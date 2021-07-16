Москва, 16 июля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение о жаре до +32 °C в ближайшие выходные (17 и 18 июля) в столице России выпустила 16 июля пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет, 17−18 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +30… +32°С», — говорится в сообщении.

Также в связи с этим рекомендуется: избегать перегрева на солнце; использовать одежду светлых тонов и головной убор; пить больше чистой воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в пятницу, 16 июля, в столице России во второй половине ожидается дождь с грозой, и температура воздуха до +33 °C.