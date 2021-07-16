* запрещённая в России организация

Ставрополь, 16 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Ставропольском крае задержан мужчина, которого подозревают в причастности к экстремистской деятельности. Задержанный вступил в организацию «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о чем сам рассказал в аудиосообщении, что стало известно правоохранительным органам. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации, сообщили 16 июля в пресс-службе антитеррористической комиссии Ставрополья.

Ystav.com «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«В апреле текущего года мужчина записал аудиосообщение о добровольном вступлении в организацию, дав присягу на верность», — говорится в сообщении.

Как отметили в антитеррористической комиссии, в совершении такого же преступления подозревается еще один житель Ставропольского края, который также стал фигурантом уголовного дела.