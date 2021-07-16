Псков, 16 июля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Система здравоохранения Псковской области продолжает работать в крайне напряжённом режиме. В перепрофилированных под прием пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией стационарах стабильно занято 70% коек. Об этом 16 июля сообщил на своей странице в соцсети губернатор региона Михаил Ведерников.

Adm44.ru Койка

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По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в области было выявлено 41 924 инфицированных жителя. При этом 131 из них — за минувшие сутки. Это на два случая меньше, чем днем ранее.

Вместе с тем, в области вылечились и выписались по выздоровлению 34 585 человек, в том числе 171 — за минувшие сутки. За время пандемии скончались 515 жителей, в том числе еще одна смерть была зарегистрирована за минувшие сутки.