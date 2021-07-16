Белгород, 16 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Белгородской области 16 июля подтверждено 134 новых случая заболевания COVID-19, что на шесть больше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения ещё 109 пациентов, трое скончались. На вакцинацию записались 6 578 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области COVID-19 зарегистрирован у 42 499 жителей. Выздоровел 38 231 человек. Находятся в стационарах 1 096 пациентов, лечатся амбулаторно 2 358 белгородцев, соблюдают самоизоляцию 9 266 жителей. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 814 человек.

На вакцинацию от COVID-19 подано 568 146 заявок. Полностью прошли иммунизацию 396 039 добровольцев.