Минск, 16 июля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. «Атмосферу праздника и народного единства» обнаружил Александр Лукашенко на фестивале «Славянский базар в Витебске». Об этом он заявил 15 июля на церемонии открытия XXX международного фестиваля, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства. Да, бывали очень непростые времена. Но мы берегли «Славянский базар». И вопреки всем трудностям праздник жил», — сообщил Лукашенко. В своей речи он также отметил, что вместе с фестивалем выросло целое поколение белорусов, он укоренился на земле, которую можно считать колыбелью белорусской самобытности. Лукашенко пояснил: «Витебщина, подарившая нам Шагала, Пэна, Азгура, Быкова и Фрадкина, стала центром притяжения для творческих людей в XXI веке».

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Лукашенко сообщил также, что когда на карте мира появились «новые славянские и евразийские государства», то растерянным и оторванным друг от друга людям как никогда понадобилась надежда на сохранение духовных и братских связей и эту надежду подарил «Славянский базар».

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Пользуясь случаем, он отметил, что «как бы ни корчились в инсинуациях критики государственной и моей личной поддержки «Славянского базара», мы его отстояли и ни разу не пожалели, что ежегодно проводим этот замечательный фестиваль». Критикуя врагов, он сообщил: «Раздражает их наше действо, и дело здесь не в диктатуре, не в том, что страна не такая. Появились новые методы борьбы на разделение народов. Нас пытаются разделить, поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить этот великий фестиваль, который три десятилетия радует народ. Тем, кто не хочет, чтобы люди из других государств увидели Белоруссию своими глазами, а не сквозь призму фальшивых СМИ и Telegram-каналов, мы должны сказать: приезжайте к нам, дверь открыта. Заблудшим, очумевшим — посмотрите на нас».

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