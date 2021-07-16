Красногорск, 16 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Партию произведенных в Подмосковье вагонов метро закупил Азербайджан. Об этом 16 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Mos.ru Вагон поезда «Москва-2019»

Всего было экспортировано четыре поезда пять вагонов каждый, отгрузка осуществлена в рамках контракта на изготовление и поставку 60 вагонов метро серии 81−765.Б/766.Б, подписанного осенью 2019 года.

«Специально в рамках контракта с Бакинским метрополитеном «Метровагонмаш» разработал оригинальную цветографическую схему, видоизменил дизайн фар, использовал информационную систему, адаптированную к местным условиям. Срок службы вагонов метро рассчитан на 30 лет», — отмечено в сообщении.