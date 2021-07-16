Душанбе, 16 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Таджикистана готово к переходу на дистанционную форму обучения. Об этом заявил глава ведомства Махмадюсуф Имомзода на пресс-конференции.

Министерство образования и науки Таджикистана Министр образования и науки Таджикистана Махмадюсуф Имомзода

По его словам, инициатива о введении дистанционного образования должна исходить от республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. Министр отметил, что специалисты уже подготовили около 1 тыс. видеоуроков.

Имомзода уточнил, что видеоуроки размещены на официальном сайте ведомства. Кроме того, диски доставлены во все школы республики. Министр также прокомментировал маршировку школьников, которая проходит в рамках подготовки к празднованию тридцатилетия независимости.

«По поводу маршировок, давайте не делать проблему из ничего. Как будто в Таджикистане других проблем не осталось», — сказал Имомзода. Он отметил, что маршировка не мешает учебному процессу и проводится как физическое упражнение.