Пенза, 16 июля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В ближайшие сутки на территории Пензенской области ухудшатся погодные условия, сообщает 16 июля ГУ МЧС России по региону.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов, А. Котеночкин. 1969. СССР Солнечный удар

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В субботу, 17 июля из-за аномальной жары прогнозируется желтый уровень погодной опасности. По данным метеослужб, ожидается жара до +34 градусов. Возможна гроза. При грозе порывы северо-западного ветра достигнут 15−20 м/с.

В большинстве районов области в период с 17 по 22 июля сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

ИА REGNUM напоминает, чтобы минимизировать риск заработать тепловой удар, необходимо скрыться в тени от прямого попадания солнечных лучей. Кроме того, в жару надо пить необходимое количество жидкости.

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