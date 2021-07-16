Тбилиси, , 13:06 — REGNUM В Грузии сотрудники полиции проводят обыски у организаторов митинга против ЛГБТ-сообщества 5 июля, завершившегося избиением журналистов. Об этом 16 июля сообщает телеканал «Рустави 2».

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron

Отмечается, что обыски проходят у одного из основателей телеканала «Альт-инфо» Зураба Махарадзе, главы организации «Альтернативная Грузия» Константина Моргошии и главы организации «Мораль» Гурама Палавандившили.

По данным телеканала, Махарадзе уже доставили в отделение полиции, однако информации о задержании пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля четыре грузинских телеканала прекратили вещание в знак бойкота и целые сутки транслировали на черном фоне имена и фамилии 53 журналистов, операторов и фотографов, которые пострадали во время протестов населения страны против марша ЛГБТ-сообщества.

Напомним, 11 июля перед зданием парламента в Тбилиси журналисты ряда СМИ, оппозиционеры и их сторонники, которые высказывались за отставку премьер-министра страны, указывая, что его слова о нецелесообразности проводить 5 июля в стране марш ЛГБТ стало причиной агрессии в адрес представителей секс-меньшинств.

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