Воронеж, 16 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Воронежской области по итогам шести месяцев 2021 года оказалась выше, чем в целом по России и в Центральном федеральном округе. Данные со ссылкой на Росстат опубликовал 15 июля Банк России.

Инфляция

Согласно приведённым данным, в Воронежской области годовая инфляция в июне 2021 года возросла до 7,85%, тогда как в мае показатель составлял 7,46%. Уровень инфляции в Центральном федеральном округе составил 6,4%, в целом по России — 6,5%.

«Динамика инфляции в регионе обусловлена факторами как регионального, так и федерального характера: более активным переносом роста издержек производителей региона в розничные цены отдельных продовольственных товаров, повышенным спросом на фоне ограниченного предложения некоторых непродовольственных товаров», — говорится в комментарии Банка России.

Прирост цен на продовольственные товары в июне 2021 года относительно июня 2020 года составил 9,36%, при этом на 4,1% подорожала плодоовощная продукция, в частности — морковь. На 10,41% выросли цены на непродовольственные товары, на 2,43% подорожали услуги.