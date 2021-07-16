Джакарта, 16 июля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В агентстве метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии заявили, что в период с 1 января по 15 июля 2021 года в стране произошло 1560 стихийных бедствий, сообщает Antara.

Петр Шпак ИА Красная Весна В ожидании стихии

По данным агентства, с начала пандемии в Индонезии произошло 428 смерчей, 318 оползней, 118 лесных пожаров, а также 21 землетрясение.

Эти стихийные бедствия привели к эвакуации 5 465 965 человек, 498 человек погибли, 68 человек пропали без вести и 12 867 человек получили ранения.

Стихийные бедствия также повредили 128 147 единиц жилья.