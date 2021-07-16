Москва, 16 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Внесение поправок в российское законодательство о виноделии ударит по итальянскому экспорту. Ряд производителей уже сообщили о блокировке своих грузов на въезде в РФ, заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано в опубликованном 16 июля интервью РИА Новости.

Rk.gov.ru Виноград

По его словам, в Италии прекрасно понимают, что новые законы о винах призваны урегулировать рынок, поддержать российское производство и защитить потребителей, а также разделяют этот подход. Вместе с тем некоторые положения противоречат общепринятым международным правилам и вызывают недоумение.

Терраччано пояснил, что говорит о новых нормах маркировки, обязательной регистрации для импортёров, инспекции погребов. По его словам, несколько производителей сообщили, что их грузы заблокировали на российской таможне.

«Разумеется, это нанесет удар по итальянскому экспорту, а также будет иметь негативные последствия для российских потребителей: выбора будет меньше, а цены выше», — заявил итальянский посол.

Он напомнил, что Россия входит в Международную организацию виноградарства и виноделия (OIV).

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя в числе прочего разрешили именовать «шампанским» только продукцию, произведенную внутри страны. Российская структура компании Moet Hennessy заявила о приостановке поставок шампанских вин.

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