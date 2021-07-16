Улан-Удэ, 16 июля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о маленький, но очень важной победе над коронавирусом благодаря двум неделям локдауна. По его словам, в регионе нас уменьшилась потребность в госпитализации пациентов с COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Алексей Цыденов

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«На сегодня в наших стационарах получает лечение на 742 пациента меньше по сравнению с предыдущей неделей. Нагрузка на амбулаторное звено уменьшилась на 23%», — написал он на своей странице в «Фейсбук».

В результате система здравоохранения может постепенно возвращаться в штатный режим работы. Число ковидных коек сокращено с 12 июля на 755 единиц. В поликлиниках возобновляют плановые приёмы, в том числе в детских.

Глава при этом поблагодарил всех, кто ответственно подошёл к ответственным мерам. При этом в целом заболеваемость в регионе остаётся высокой, поэтому борьбе, по словам Алексея Цыденова, продолжается.