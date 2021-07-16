Вашингтон, 16 июля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Американский видеоблогер и автомобильный журналист Мэтт Фарах протестировал новый Porsche 911 GT3 Touring поколения 992 с шестискоростной механической коробкой передач. Видео с испытаниями модели размещено на YouTube-канале TheSmokingTire.

Carsweek.ru Porsche 911 GT3 Touring поколения 992

Трансмиссия новой модели GT3 Touring имеет почти идентичные передаточные числа с коробкой передач 718 Cayman GT4. Эта трансмиссия обладает очень длинной передачей. Тем не менее журналист высоко оценил шестискоростную «механику».

Модель, участвовавшая в испытаниях, была оснащена обычными стальными тормозами. Фарах отметил, что это первый Porsche, на котором он ездил без карбоно-керамических тормозов. При этом он отметил, что стальные тормоза вполне подходят для уличной езды.

Ранее тюнинговая компания Gemballa в Германии представила раллийную версию 740-сильного вседорожного суперкара Porsche. Автомобиль получил название Marsien. Кузов машины выполнен из стекловолокна, а его дорожный просвет варьируется в зависимости от режима езды от 120 до 250 мм.

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