Брянск, 16 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Традиционная межрегиональная агропромышленная выставка «День Брянского поля» открылась 16 июля в Выгоничском районе Брянской области. Мероприятие проходит как в обычном, так и в онлайн-формате.

Пшеничное поле

По данным правительства региона общая площадь посевов на демонстрационных площадках составляет 80 гектаров, под выставочные экспозиции отведено свыше 20 га, на которых высажено 350 видов и гибридов культур, в том числе 128 сортов картофеля. В рамках «Дня Брянского поля» также демонстрируют опыт и инновационные процессы в земледелии, а также современную технику.

В церемонии вручения первого снопа участвовал губернатор Брянской области Александр Богомаз. В рамках выставки глава региона подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Брянской области с Петербургским тракторным заводом в лице его директора Сергея Серебрякова.

Выставка будет проходить 16 и 17 июля.