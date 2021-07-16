Москва, 16 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Около 10 утра 16 июля официальный сайт Минобороны России подвергсяDDoS-атаке, об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Отмечается, что в результате кибератаки некоторые пользователи могут испытывать трудности с доступом к сайту. Службой компьютерной безопасности военного ведомства принимаются меры для нейтрализации причиненного ущерба и для обеспечения свободного доступа к интернет-ресурсу. По сообщению ведомства, никаких нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны России не допущено. Подчеркивается, что источник атаки на сайт Минобороны находится вне пределов Российской Федерации.

Напомним, официальный сайт Минобороны является не только местом размещения информации общего пользования о военном ведомстве, но и выполняет функцию портала для доступа сотен тысяч военнослужащих к личным кабинетам, где хранятся данные в том числе о денежном довольствии, надбавках, а также личные данные военнослужащих.