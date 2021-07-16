Уфа, , 13:04 — REGNUM Регламентировать правовой статус туристов предложил председатель государственного собрания республики Константин Толкачев. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

Река Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сообщается, что Толкачев считает целесообразным регламентировать статус туристов, которые выезжают на неорганизованный отдых по внутренним туристским маршрутам и обозначить их права и обязанности.

«Слияние с природой расслабляет и умиротворяет. Тем не менее, полностью отключиться от критического восприятия не получилось», — сообщил Толкачев на своей странице в социальной сети, делясь своими впечатлениями от пятидневного сплава по реке Ай на территории Башкирии и Челябинской области.

Он отметил, что наблюдал браконьерские способы ловли рыбы и варварскую рубку деревьев для разведения костров.

«Не раз слышал стрельбу. Все это наводит на мысли о необходимости не только разъяснительной работы, но и правовой регламентации статуса отдыхающих с обозначением прав и обязанностей. Выезжая на природу, турист должен оставаться культурным и законопослушным человеком — элементарно убирать за собой мусор и не вредить окружающей среде. Это в наших общих интересах», — подчеркнул он, отметив, что органам местного самоуправления не надо оставаться в стороне, нужно обратить внимание на обеспечение безопасности туристов.

Толкачев подчеркнул, что почти нигде по маршруту нельзя получить экстренную медпомощь, к тому же там нет сотовой связи.

«Сотрудники МЧС тоже замечены не были, хотя сплав по горной реке нельзя назвать абсолютно безопасным занятием. Полагаю, на безопасность отдыхающих следует обратить внимание администрациям районов и сельских поселений, по территории которых проходят популярные туристские маршруты», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии вступил в силу закон о туристских маршрутах.