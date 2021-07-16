Канберра, 16 июля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. 16 июля в своей авторской статье журналист газеты The Sydney Morning Herald Дэвид Кроу сравнил процесс выхода Великобритании из ЕС с сегодняшней ситуацией в Австралии, где на фоне пандемии коронавируса премьер-министры отдельных штатов соревнуются не только между собой, но и порой находятся в противостоянии с федеральным правительством в Канберре.

(сс) Elionas2 Брексит

«Одна из более умеренных оценок выхода Великобритании из Европейского союза была дана почти через два года после референдума, когда лидеры всего континента все еще пытались выяснить, как осуществить на практике то, за что проголосовал британский народ. Иногда кажется, что они про это вообще не подумали», — заявил ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар после очередного затянувшегося раунда переговоров по Brexit.

«Brexit произошел после многих лет разочарования популистов об отдалившихся от народа политиках, живущих среди людей, которые чувствуют себя брошенными, в то время как другие процветают, — написал Кроу. — Временами это было вызвано банальными эмоциями простого соперничества: завистью, ревностью, злобой».

«И это позволяло политическим лидерам творить чудеса в бесконечном цикле обвинений и возмездий. Звучит знакомо? Да, Австралии не привыкать к таким обвинениям внутри междусобойчика, где регулярно одни премьер-министры [штатов] противопоставляются другим премьер-министрам. Такие трения — неотъемлемая черта федерации, в которой Канберра платит штатам и территориям за предоставление основных услуг. К этому прибавляется еще и разрастающаяся пандемия, которая оказывает давление на каждого премьера», — написал Кроу.