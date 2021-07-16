Черкесск, 16 июля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за последние сутки снизилось число госпитализированных в ковидные госпитали. Так, 15 июля в больницах получали лечение от COVID-19 554 пациента, спустя сутки их стало 544, сообщили 16 июля в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«544 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей», — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число «активных» больных в республике, по данным оперштаба на 16 июля, составляет 828 человек. Выздоровели за прошедший день 11 пациентов, общее число сумевших справиться с болезнью достигло 20 487 человек.

Не удалось спасти врачам двоих жителей региона. Всего скончались от COVID-19 220 человек.

Общее число носителей инфекции за все время пандемии в Карачаево-Черкесии составило 21 535 человек, в том числе 53 из них были выявлены за прошедший день.