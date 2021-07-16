Сиань, Китай, 16 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Пять человек пропали без вести после затопления угольной шахты в городе Юйлинь провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщили местные власти, передает 16 июля агентство Синьхуа.

DariuszSankowski Шахта

Авария произошла 15:25 по местному времени 15 июля в стволе угольной шахты поселка Хуанлян округа Юян. По данным районного правительства, в рабочей зоне также наблюдался прилив песка.

В настоящее время на месте работают несколько спасательных бригад, а также проводится расследование причин аварии. Подробности пока не сообщаются.