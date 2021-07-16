Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Экзамен для зачисления на службу в Управление специальных операций ВМС США впервые удалось сдать женщине. Как сообщает портал military.com, она успешно прошла изнурительный 37-недельный курс подготовки, чтобы стать членом экипажа специального военного корабля.

Универсальный десантный корабль «Америка» ВМС США U.S. Navy

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Имя и другие данные о женщине, которая теперь будет управлять катерами и подводными аппаратами спецназа, не разглашается из соображений безопасности. Это связано с тем, что она будет принимать участие в секретных операциях.

Отмечается, что она стала первой из 18 женщин, которые в разное время пытались стать бойцами морского спецназа США.

«Стать первой женщиной, окончившей военно-морскую специальную военную подготовку, — это выдающееся достижение, и мы невероятно гордимся нашим товарищем по команде», — сказал командующий управлением контр-адмирал Хью Уайман Ховард.

«Как и ее коллеги, она продемонстрировала характер, познавательные способности и лидерские качества, необходимые для того, чтобы присоединиться к нашим силам», — добавил он.

Напомним, в декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что с 2022 года командиром атомного авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln впервые будет женщина-капитан Эми Бауэрншмидт.