Пенза, 16 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Пензенской области в ближайшее время планируют увеличить количество пунктов вакцинации. Об этом в интервью на местном телеканале заявил врио зампреда правительства региона Вячеслав Космачев.

Вакцинация

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Он отметил, что в максимально короткие сроки необходимо увеличить количество прививочных пунктов и мобильных бригад. В настоящее время в регионе организованы 74 стационарных пунктов вакцинации, 30 мобильных бригад и шесть мобильных комплексов вакцинации, уточнил спикер.

В скором времени будет открыто еще порядка 20 стационарных пунктов вакцинации и создано дополнительно 30 мобильных бригад.

Предпринимаемые меры, по мнению Космачева, позволят охватить вакцинацией максимальное количество жителей крупных городов и отдаленных населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за минувший день зарегистрировали 227 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии по состоянию на 16 июля подтверждено 52 715 заражений.

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