Москва, 16 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Гражданина США Тревора Рида, осуждённого в РФ за нападение на полицейских, этапировали в одну из колоний в Мордовии. Об этом сообщил 16 июля ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Shayan Тюремная колония

Ранее Рид находился в московском СИЗО. Теперь его оправили в регион, где отбывает наказание американец Пол Уилан, которого в России осудили за шпионаж.

«Сегодня нам сообщили, что Рида этапировали в одну из исправительных колоний Мордовии», — сообщил Мельников ТАСС.

Он отметил, что пока не знает, поместили ли Рида в одну колонию с Уиланом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году суд признал американского студента Тревора Рида виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Его приговорили к девяти годам колонии общего режима. В августе 2019 года Рид в Москве напал на полицейских, которые прибыли по вызову из-за ссоры пьяного мужчины с женщинами в доме на Ленинградском шоссе.

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