Рига, 16 июля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. До сотни коллективов народной самодеятельности будут представлены на фестивале национальных меньшинств Латвии «Земля цветет». Об этом сообщил Национальный культурный центр страны, отметив, что фестиваль пройдет в Елгаве 14 августа.

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Кроме концертной программой, гостей и участников фестиваля ждут выставки народного прикладного искусства, ярмарка ремесленных изделий, творческие мастерские с лекциями зарубежных специалистов, презентации национальных кухонь и парад народных костюмов.

Мероприятия фестиваля развернутся на площади Герцога Екаба, в Елгавском доме культуры и сквере позади него, а также в концертном зале под открытым небом Mitava, в городских парках и скверах. Они также будут транслироваться онлайн.

Цель фестиваля — популяризировать, развивать и совершенствовать культурное наследие национальных меньшинств Латвии, побуждать представителей нацменьшинство осознавать значение своих культур в латвийской культурной среде, сделать более активным участие общества в изучении нематериального культурного наследия и передаче его следующим поколениям.