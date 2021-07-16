Мадрид, 16 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Новые аудиозаписи разговоров с участием президента мадридского «Реала» Флорентино Переса опубликовала 16 июля испанская газета El Confidencial.

Instituto Cervantes de Tokio Флорентино Перес

На новых записях, которые датированы 2006 и 2012 годами, Перес подвергает критике футболистов «Реала» Луиша Фигу и Гути.

«Фигу всё портит в раздевалке. Он ведёт себя как с***н сын. Как и Рауль. Эти двое — худшие», — сказал Перес в 2006 году.

В 2012-м глава клуба грубо высказался о Гути, заявив, что «он сам себе главный враг» и «совсем спятил».

Напомним, Фигу играл за «Реал» с 2000 по 2005 год после перехода из «Барселоны». Гути был воспитанником «королевского клуба» и выступал за него большую часть карьеры, с 1994 по 2010 год.

Ранее были опубликованы записи телефонного разговора Переса, в которых он оскорбляет Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Рауля и Икера Касильяса. Также сообщалось, что испанский футболист требовал от «Реала» €10 млн за аудиозаписи Переса.