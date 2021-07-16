Пекин, 16 июля, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Национальная обсерватория Китая возобновила желтый уровень предупреждения о грозах во многих частях страны 16 июля и призвала принять меры предосторожности, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Национального метеорологического центра, с 14:00 по Пекину 16 июля до 14:00 следующих суток в некоторых районах северного Китая и южных районах бассейна реки Сычуань ожидаются сильные дожди и грозы. Цегьо также прогнозирует, что в некоторых районах провинций Шаньдун, Хэнань, Аньхой и Цзянсу пройдут ливни с количеством осадков до 150 мм.

В некоторых регионах ожидаются грозы, сильный ветер, а также более 80 мм осадков в час, сообщили в центре. Центр рекомендовал местным властям сохранять бдительность в связи с возможными наводнениями, оползнями и селевыми потоками и прекратить работы на открытом воздухе в опасных районах.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, при этом красный цвет отражает наибольшую степень опасности, в то время как за ним следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.