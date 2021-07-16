В Ульяновской области выявлено ещё 232 носителя коронавируса
Ульяновск, 16 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области подтверждено ещё 232 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По данным на 16 июля, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 61 773 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 232.
Победили болезнь 58 190 пациентов, из них за последние сутки вылечились 130 человек. Таким образом, доля выздоровевших составляет 94,2%.
Отметим, что в регионе в рамках проекта «Спасибо медикам!» медицинские работники бесплатно восстанавливают здоровье в санаториях Краснодарского и Ставропольского края, Крыма, Татарии, Чувашии и Ульяновской области. В санаториях прошли реабилитацию 1233 ульяновских медика.