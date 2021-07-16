Калуга, 16 июля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Калуге направлено в суд уголовное дело в отношении 77-летнего мужчины, который убил 53-летнего сына, ошибочно приняв его за вора. Об этом 16 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Следствием установлено, что в августе 2020 года пожилой мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, страдая психическим расстройством, которое связано с внезапным нарушением сознания, слуховыми и зрительными обманами, агрессивными действиями, находясь в своей квартире на улице Чижевского в Калуге, полагая, что к нему в квартиру пробрался вор, не узнал своего о сына и нанёс ему удар ножом. Потерпевший скончался на месте.

Прокуратурой Калуги принято решение о направлении уголовного дела в суд, где будет рассмотрен вопрос о назначении принудительной меры медицинского характера.