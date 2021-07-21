Гуанчжоу, Китай, 16 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Более 1100 спасателей были направлены на место происшествия после того, как 14 рабочих оказались в затопленном тоннеле 15 июля в городе Чжухай провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Юрочкин Роман Тоннель «Истиклол»

Строительная площадка тоннеля Шицзиншань, части городской скоростной автомагистрали Синье, была затоплена около 3:30 по местному времени 15 июля, сообщило местное бюро по чрезвычайным ситуациям. Спасатели все еще не могли связаться с попавшими в ловушку рабочими.

Вице-мэр Чжухая Чжан Ишэн, сообщил, что провинция мобилизовала более 1100 спасателей из восьми городов, окружающих Чжухай, для оказания помощи в спасательной операции. Чжан сказал, что пять насосных машин были заняты откачкой воды из затопленной зоны с 5 утра, в то время как 20 других находились в режиме ожидания.