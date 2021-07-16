Черкесск, 16 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии внесли представление главе Усть-Джегутинского городского поселения, жительница которого пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на проблемы с газификацией домов. По итогам проверки прокуратуры было установлено, что администрация населенного пункта не предпринимала мер для подключению к газо‑ и водоснабжению жилых домов в северной части города Усть-Джегута.

Цена на газ

В настоящее время устранение нарушений, выявленных прокуратурой уже ведется, сообщили 16 июля в пресс-службе надзорного ведомства. Так, начаты работы компанией «Газпром газораспределение Черкесск» по газификации жилых домов. Подводятся также водопроводные сети к домам в микрорайоне «Северный».

Читайте также: Темрезов ответил на вопрос, заданный жительницей Карачаево-Черкесии Путину

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня во время «Прямой линии» с президентом РФ жительница микрорайона «Северный» города Усть-Джегуты пожаловалась Владимиру Путину на то, что с владельцев домов взимают слишком большую плату за подключение к газовым сетям. Президент потребовал разобраться.