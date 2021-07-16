Канберра, , 12:49 — REGNUM Лидер лейбористов Энтони Альбаниз в ходе состоявшейся 16 июля пресс-конференции заявил, что в случае его избрания на пост премьер-министра Австралии он не снимет коронавирусные ограничения до тех пор, пока у страны не появится возможность производить мРНК-вакцину в достаточных объемах, что может произойти не раньше 2023 года. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«У меня есть конкретный план из четырех пунктов, и это план из четырех пунктов, за следование которому я выступал весь этот год, и даже с конца прошлого года, заключается в следующем: эффективная вакцинация, узконаправленный локдаун по всей стране с конкретными целями, эффективная агитационная кампания в обществе и местное производство мРНК-вакцины», — заявил Альбаниз.

«И когда вы откроете Австралию для внешнего мира?» — тут же прозвучал вопрос корреспондента Nine news.

«Я не возглавляю работу правительства», — парировал лидер оппозиции.

«Да, но вы же тут пытаетесь предоставить австралийцам альтернативный взгляд на госуправление после следующих парламентских выборов», — возразил репортер.

«Когда выполните все эти пункты, вот тогда вы и сможете открыться для внешнего мира», — перебил его Альбаниз.

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